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喝醉把人打成半癱 男判5年半

2016-09-22

〔記者楊國文／台北報導〕台北市男子廖家慶，被控因酒後心情不好，看到曾患腦中風的許姓6旬男子獨自等公車時，竟揮拳毆打許男頭、臉部，連他倒地後，廖仍不罷休，又連續腳踹其頭、臉部，致血流滿面，將許男打成半身癱瘓，還嗆「你還裝死」，雖廖辯稱，打許男時乃酒後神智不清，高等法院仍認為，廖男犯行造成許男和家庭的悲劇，損害重大，昨重判他5年半徒刑。

該案台北地院審理後，重判廖男6年2個月徒刑，上訴高等法院審理時，廖男辯稱喝了酒，當時神智模糊，動手毆打許男時已失去辨識能力。

但高院認為，廖男毆打許男時，經目擊運將大聲喝斥後，先停止毆打許男，20分鐘後還到便利商店購物，認定廖男犯案時具有辨識能力。

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