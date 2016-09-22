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政大肄業變扒手 返校偷學弟妹

2016-09-22

〔記者姚岳宏／台北報導〕30歲彭姓男子因詐欺罪嫌被苗栗地檢署通緝，跑到政治大學附近租屋躲藏，缺錢時就在學校體育館、圖書館及周邊速食店，趁人離開點餐或熟睡時，行竊皮包內財物，由於監視器曾拍下他的臉，被北市警文山一分局指南派出所巡邏員警認出，彭嫌見警要上前盤查，跑到路邊麵攤扮成客人，他心虛把頭壓低反而露餡，緊追在後的員警察覺逮人。

彭嫌供稱，曾就讀政大，讀到3年級肄業，在外工作不如意，後被通緝，才回到政大附近租屋躲藏。

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