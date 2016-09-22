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士林監理站工人失足 跌6公尺身亡

2016-09-22

〔記者陳恩惠／台北報導〕53歲蔣姓工人昨到台北市區監理所士林監理站，站在檢驗車道上方鐵皮屋頂進行防鏽油漆工程時，疑似沒站穩，意外踩破採光罩的塑膠板，從約6公尺高處跌落檢驗車道上 ，頭部著地，送醫不治。

監理站人員表示，近來發現站內檢驗車道有漏水現象，便發包給土木工程公司，進行小型維修補強工程，原訂自19日至24日，前2天開始施工時，再三叮囑要小心，沒想到還是發生意外。

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  • 53歲蔣姓油漆工昨在士林監理站進行油漆工程時，意外踩破採光罩摔落，送醫不治。（記者陳恩惠翻攝）

    53歲蔣姓油漆工昨在士林監理站進行油漆工程時，意外踩破採光罩摔落，送醫不治。（記者陳恩惠翻攝）

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