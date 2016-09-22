| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

誆投資詐財 「晶華余董」判賠2672萬

2016-09-22

〔記者王定傳／新北報導〕自稱「晶華余董」的男子余進成，以「挖東牆補西牆」方式過奢侈生活，有2名司機開名車接送，還包下晶華豪華套房，營造大亨假象，再以投資股票等名義，向富商及田僑仔詐財，總計8人受騙7億7566萬元；其中，林姓女子及女兒也被騙提訴求償，新北地院判余進成須賠償2672萬元，可上訴。

本案刑事部分，一審法院認為他長期無穩定收入，沒還款能力，卻利用「以債養債」方式，製造資金雄厚假象詐財，犯後態度惡劣，今年4月依詐欺等罪判余進成9年6個月徒刑。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧照燒豬排
天涼吃個蔬菜粥
苦瓜小檔案
意想不到汽水妙用
轉寄

標題：誆投資詐財 「晶華余董」判賠2672萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.