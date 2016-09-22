誆投資詐財 「晶華余董」判賠2672萬

2016-09-22

〔記者王定傳／新北報導〕自稱「晶華余董」的男子余進成，以「挖東牆補西牆」方式過奢侈生活，有2名司機開名車接送，還包下晶華豪華套房，營造大亨假象，再以投資股票等名義，向富商及田僑仔詐財，總計8人受騙7億7566萬元；其中，林姓女子及女兒也被騙提訴求償，新北地院判余進成須賠償2672萬元，可上訴。

本案刑事部分，一審法院認為他長期無穩定收入，沒還款能力，卻利用「以債養債」方式，製造資金雄厚假象詐財，犯後態度惡劣，今年4月依詐欺等罪判余進成9年6個月徒刑。