笨賊不識貨 扔了9萬紫砂壺
2016-09-22
〔記者邱俊福／台北報導〕29歲男子劉冠顯，趁鄭姓茶葉行老闆到中南部採購茶葉闖空門，洗劫絕版黑膠唱片60片、紫砂壺、普洱茶磚、檜木茶盤賤賣，其中黑膠唱片每片200元出售，市值9萬元的6只紫砂壺，因乏人問津，以為不值錢丟棄路邊，警員直說：「真是不識貨！」
劉嫌說，贓物都已低價賣出，僅留下5片普洱茶磚，被害人心疼絕版黑膠唱片，希望警方能協助尋回。警方還發現，劉嫌打著「為父討債」名義，持「速纖」飲料佯裝是汽油罐，向他人恐嚇數千元未果，警訊後依竊盜、恐嚇取財罪嫌移送檢方偵辦。
警方說，從事木工的劉冠顯，失業後以偷竊為業，6月初，他行經新北市永和區鄭姓老闆開的茶葉行，向鄭男自稱從事買賣茶壺生意，攀談得知鄭男將到中南部山區收購春茶，為期1個禮拜，便假藉借廁所，暗自打開茶葉行的防火巷後門門栓。
當鄭男南下採購茶葉時，劉嫌直接從防火巷侵入茶葉行，洗劫絕版黑膠唱片、紫砂壺、普洱茶磚、檜木茶盤。
劉嫌得手後上網尋找買家，他稱不識貨，市值6萬元的50片普洱茶磚，僅賣1萬多元，檜木茶盤市值1萬5000元只賣1600元，絕版黑膠唱片以每片200元完售，紫砂壺因買家不收，直接丟棄路邊。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 大震撼！ 老布希私下透露：我要把票投希拉蕊！
- 張靈甫陵園被破壞 紅漆寫「殺妻惡棍人民罪人」
- 竹南國中地下停車場案解約 招標重來
- 減肥名醫李威傑 詐騙4666萬保險金
- 台郡Q3獲利增750% 訂單排到明年
- 北市東區店租每坪2.6萬 全台實價租金最高
- 越大越好？中國力促國有鋼廠合併
- 東北風影響水氣增 3縣市大雨特報
- 自評100分惹議 馮世寬︰打給國軍的分數
- 房市震撼彈 未來賣老屋須附安檢
- 美Fed利率按兵不動 維持在0.25％至0.5％
- 縣府與伊普斯威奇市 締盟
- 自由廣場》讓中國硬不起來又軟不下去的外交策略
- 陳德銘逼我對九二共識表態╱陸委會︰溝通對話 才是處理問題關鍵
- 日航哆啦A夢班機啟程
- 全球最佳大學 牛津擊敗勁敵稱霸
- 保留舊魚市場 市府提4方案
- 葉倫：不升息不代表對美國經濟缺乏信心
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Committee freezes KMT bank account
- 自由廣場》週末戰士 說實話問題多多
- 安平觀夕平台抓寶熱 攤販入侵惹怨
- 《中英對照讀新聞》L’Oreal won’t hire introverts 萊雅不聘用內向者
- 賊被關廁踹門逃 隔月偷同巷被逮
- 裘莉3大罪狀休夫奪子 小布怒轟打開地獄之門
- 「政務併事務」退休金 政院也要改
- 傑愛「戀人已滿」 居然矇過枕邊人
- 余天開唱 不揪豬哥亮 張菲簡訊婉拒當嘉賓
- 新生兒缺維他命D 口滴劑好用
- 自由廣場》深層地熱 可供一半基載電力
- 泰晤士世界大學排名 台大跌至195 連續4年退步
- 王海玲號召吉他會 民歌手彈唱憶青春
- 作育英才40載 資深教師︰孩子好就滿足
- 雄女老師換腎 醫師正巧是愛徒
- 鎖定「三高」人才 週末戰士擬招400人
- 小愛記者會萌樣 像七五三節小女孩
- 公墓遷葬閒置 議員爭取設置壘球場
- 《高市畜牧業風災》至少掛了3000雞 屋頂吹破嚇死豬
- 蕭曉玲解聘案撤銷 可復職補8年薪
- 到阿朗壹丟石頭祈福？ 康軒國語教材惹毛排灣族
- 《3女童請假參加桃映紅茶促銷活動》議員批剝奪受教權 家長：比整天抓寶好
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：笨賊不識貨 扔了9萬紫砂壺
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分