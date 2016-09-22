笨賊不識貨 扔了9萬紫砂壺

2016-09-22

〔記者邱俊福／台北報導〕29歲男子劉冠顯，趁鄭姓茶葉行老闆到中南部採購茶葉闖空門，洗劫絕版黑膠唱片60片、紫砂壺、普洱茶磚、檜木茶盤賤賣，其中黑膠唱片每片200元出售，市值9萬元的6只紫砂壺，因乏人問津，以為不值錢丟棄路邊，警員直說：「真是不識貨！」

劉嫌說，贓物都已低價賣出，僅留下5片普洱茶磚，被害人心疼絕版黑膠唱片，希望警方能協助尋回。警方還發現，劉嫌打著「為父討債」名義，持「速纖」飲料佯裝是汽油罐，向他人恐嚇數千元未果，警訊後依竊盜、恐嚇取財罪嫌移送檢方偵辦。

警方說，從事木工的劉冠顯，失業後以偷竊為業，6月初，他行經新北市永和區鄭姓老闆開的茶葉行，向鄭男自稱從事買賣茶壺生意，攀談得知鄭男將到中南部山區收購春茶，為期1個禮拜，便假藉借廁所，暗自打開茶葉行的防火巷後門門栓。

當鄭男南下採購茶葉時，劉嫌直接從防火巷侵入茶葉行，洗劫絕版黑膠唱片、紫砂壺、普洱茶磚、檜木茶盤。

劉嫌得手後上網尋找買家，他稱不識貨，市值6萬元的50片普洱茶磚，僅賣1萬多元，檜木茶盤市值1萬5000元只賣1600元，絕版黑膠唱片以每片200元完售，紫砂壺因買家不收，直接丟棄路邊。