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賭輸亂打110洩憤 男恐挨罰1萬2

2016-09-22

〔記者吳仁捷／新北報導〕43歲男子蘇清輝因輸錢挾怨報復，28天內連續撥打110報案，謊報農村公園有人聚賭，警方前晚將蘇嫌查緝到案，並告誡他，亂打110或119報案電話，可依社會秩序維護法，處拘留或最重開罰1萬2000元罰鍰！

警方調查，男子蘇清輝日前到新北市板橋區農村公園賭博，疑似賭輸後心生不滿，28天內連續撥打新北市警局110報案31次，謊報農村公園有人聚賭，警方每次都派員前往查察，卻未發現聚賭，於是派警力在公園站崗，發現明明空無一人，卻接到報假案的電話。

新北市海山分局偵查隊查出，謊報電話都是同一人所打，調閱影像鎖定蘇男涉嫌重大，前晚將他查緝到案，蘇嫌向警辯稱好意檢舉賭博，在警方追問下，才供出因為輸錢挾怨報復。

立法院今年5月已三讀通過《社會秩序維護法》部分條文修正案，若無故撥打110，經勸阻不聽，列入社維法規，可處拘留或最重1萬2000元罰鍰，警方將蘇嫌以違反社會秩序維護法送辦。

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