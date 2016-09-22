2年吸金140億 馬勝案主嫌押回台

2016-09-22

〔記者謝君臨、陳慰慈／台北報導〕新北地檢署偵辦馬勝金融集團違法吸金案，認定該集團2年吸金近140億元，去年9月依違反銀行法、洗錢防制法、詐欺等罪嫌，起訴集團台灣區總裁張金素等13人，至於去年6月即潛逃出境被通緝的主嫌許思為，也在前晚於馬來西亞落網，調查局昨派員押解許嫌返台，解送新北檢歸案。

調查局表示，許思為是集團高階幹部，除涉及馬勝金融集團吸金案外，同時另涉Ourppc關鍵字吸金案，該案不法獲利逾25億元，現由士林地檢署偵辦中；許嫌昨由調查局派員押解，搭乘長榮班機於晚間8點30分抵達桃園機場，隨即解送新北檢歸案，許嫌到案後，將有助於檢調釐清馬勝、Ourppc兩案相關案情。

調查局指出，馬勝金融集團涉及馬來西亞、新加坡、南韓、中港台等跨國多層次傳銷吸金，從102年至104年陸續誘騙民眾掏錢「投資」，總額近140億元，集團成員得手後，再將不法款項匯往海外人頭帳戶藏匿及朋分花用，受害人數逾3000人；其中許思為個人吸金總額逾2億元，涉嫌違反銀行法。

調查局強調，許嫌於去年6月偵辦期間即潛逃出境，後由新北檢發布通緝，調查局於今年7月間透過國際合作，查知許嫌仍在東南亞各國逃竄，通令駐外人員與駐在國執法機關合作佈網，本月20日在馬來西亞緝獲許嫌。