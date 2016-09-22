黑幫轉型搞詐騙 車手私吞遭凌虐

2016-09-22

〔記者陳恩惠／台北報導〕四海幫海鷹堂大哥陳威君，帶領黑幫轉型兼營詐騙車手集團，懷疑旗下呂姓小弟盜領30萬元騙款，竟押人凌虐4小時，喝令籌款交錢，呂逃亡多月向警方自首，警方前天逮捕陳威君及徐姓等6名幫眾。

北投分局調查，25歲陳威君自稱「四海幫海鷹堂」大哥，率旗下幫眾，包括陳、高、徐、黃、賴、鍾及呂等多人，混跡北市中山區，經營賭場、槍枝及毒品買賣。

去年6月，該集團見詐騙車手免成本又好賺，只要依指示取款，隨便就能賺幾十至百餘萬元，開始兼營「車手集團」牟取暴利。

警方調查，去年9月，陳威君懷疑旗下呂姓成員盜領30萬元騙款，為了立威，隔月1日凌晨執行幫規，率6人將呂押走，帶到北投、新北市淡水區狂毆，用鐵鎚打得呂某頭破血流，洗劫2只金戒、手機，還逼簽30萬元本票抵押，並喝令籌款交錢，呂後來逃亡多月，最後向警方自首求救。

警方蒐證發現，陳威君等人和竹聯幫地堂組成的詐騙集團交易人頭帳戶，去年10月誆稱謝姓車手賣的5本帳戶「遭凍結」，在北市內湖將謝姓車手拳打腳踢，再搶走價值5萬元的人頭帳戶，謝男全身挫傷，躲入警所求救才免於被擄。

警方蒐證11個月，前天兵分多路赴台北市中山區、士林、北投及新北市淡水區，查緝陳嫌及旗下施虐6幫眾到案，起出販賣的K他命毒咖啡34包，依組織犯罪、強盜、毒品及妨害自由等罪送辦。