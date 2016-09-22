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幫友喬事變鬧事 莽男當街對空鳴槍

2016-09-22

〔記者曾健銘、黃捷／新北報導〕新北市38歲陳姓男子，中秋節清晨搭友人的銀色轎車，經三重區永安北路、三和路交叉口等紅燈時，與黑色小轎車的友人隔車窗爆口角，陳男突然下車，持改造手槍對空鳴槍洩憤；附近人車害怕遭池魚之殃，想迴避卻被困在車陣，幸未波及無辜，民眾驚呼：「真的嚇死人！」

案發於15日清晨6時許，警方當天未接獲報案，但有人將案發過程的行車紀錄投訴媒體，三重分局得知後主動偵辦。

目擊者向警方表示，當天確實有6男1女在永安北路、三和路交叉口吵架，當時銀色轎車正在停等紅燈，突然1輛黑色小轎車逆向駛來與銀車並排，雙方隔著車窗吵架，不久就見陳男走下銀車，站在銀車與黑車間，隨後聽到「砰！」的一聲，才發現陳男拿著手槍，嚇得紛紛迴避，陳男開槍後還被同夥責罵：「自己人幹嘛開槍？」「想害死我們喔！」陳男畏罪徒步逃離現場。

警方根據監視器拍得的車牌，以車追人，昨凌晨2時許約談陳男到案，查獲犯案時使用的改造手槍，經查無殺傷力。

偵訊時，陳嫌供稱，好友「小祥」被葉姓大哥指控A錢，當天他帶著朋友向老大賠罪，雙方約在永安北路上談判，葉男一見面就痛毆小祥，他急著開車載友人就醫，葉男不肯罷休，一路尾隨追車，他氣不過才下車對空鳴槍，警訊後，依妨害秩序罪將他移送法辦。

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  • 陳男與友人爭吵後當街對空鳴槍。（記者曾健銘翻攝）

    陳男與友人爭吵後當街對空鳴槍。（記者曾健銘翻攝）

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