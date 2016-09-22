生醫公司牛樟椴木來源不明 查扣6公噸
2016-09-22
〔記者李立法／屏東報導〕某生醫公司疑收購違法牛樟椴木遭檢調搜索，檢方從供貨商庫房查扣來路不明的牛樟椴木6330公斤，並約談生醫公司幹部，檢方訊後裁定簡姓等5名牛樟椴木供貨商分別以3至5萬元交保候傳，該公司隨即發表「一切合法」的聲明，檢方將進一步釐清該公司究竟是被供貨商蒙蔽，或有勾結不法情事。
屏東地檢署指出，該署獲報這家專門生產牛樟芝產品的生醫公司，疑似收購來路不明的牛樟椴木，前天分別率屏東警、調等單位，搜索該公司及牛樟椴木供貨商的庫房。
業者稱合法 供貨商交保
檢警調在高雄市大樹區庫房查扣市價約120萬元的牛樟椴木6330公斤，及大型木材切割機等器具，並傳喚該公司相關幹部及牛樟供貨商共24人，檢察官昨天訊問後，認為簡、郭、林、郭及蔡姓等5名牛樟供貨商違反森林法等罪嫌重大，諭知簡、郭、林、郭等4人具保5萬元，蔡男具保3萬元，該生醫公司幹部則請回。
據了解，該生醫公司幹部在接受檢警訊問時強調，供貨商都有出具證明文件，該公司才敢收，並不知道有造假或來路違法情事，檢察官將進一步釐清。
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