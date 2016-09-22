男蟲恐嚇女網友被逮 懷孕女友落淚

2016-09-22

〔記者洪臣宏／高雄報導〕21歲趙姓女子因失戀上網路聊天室解悶，不料遇上周姓男蟲，2人初見面後女方要分手，周竟恐嚇強索分手費，趙女報警逮人，周的懷孕女友到派出所探視，才知道男友惡行，潸然淚下。

趙女18日中午悶悶不樂地走進仁武分局澄觀派出所，述說最近失戀上網聊天，認識了24歲周男，2人日前相約見面，她見周男刺青且話不投機，事後提議分手，沒想到周立即翻臉要分手費，17日已給6000元，翌日又要7000元。

問他為何傻到做這種事

她說，約會當天只是被周騎機車載著到處逛逛，但周卻要分手費，她怕家人遭到不測才交付金錢，沒想到他會食言，擔心成了無底洞。

趙女秀出LINE與周男對話內容，警方赫見「帶兄弟拜訪妳的家人」、「搞死妳」等恐嚇字眼，遂由趙女變更交款地點到仁武區八德西路某超商前，當天下午1時45分周男現身取款被捕，經查他還是毒品通緝犯。

周男辯稱，是趙女自己要拿錢給他花用，但趙女指證歷歷，警方訊後依恐嚇取財及毒品通緝將他送辦。

周男女友到派出所探視，啜泣說：「你怎麼這麼傻去做這種事。」女友私下向員警說已經懷孕，不知未來何去何從。