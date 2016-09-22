貧男服勞役掃街 拾1.4萬獲贈一半

2016-09-22

〔記者周敏鴻／桃園報導〕好心有好報！桃園市陳姓男子經濟不佳，因車禍事故無力賠償，被桃園地院判服社會勞動役，他昨天上午在龍潭區掃街時撿到白色運動提包，內有1萬4000元及身分證件，立刻送交警方招領；警方找到家住新竹縣關西鎮的彭姓失主，彭拿出一半、包了7000元紅包給陳男，感謝他拾金不昧。

民法規定「拾得人得請求報酬，但不得超過失物的財產價值1/10」，彭姓失主依法最多只須給陳男一成即1400元就可，但他慷慨包了7000元紅包，等於是5成；彭男表示，提包內的失物，光是汽車晶片鑰匙重配就要近萬元，更遑論其他證件遺失造成的風險，能夠遇到好心的陳男拾金不昧，既感動又感謝！

打零工男子稱撿到就該還

警方說，35歲陳姓男子打零工謀生，經濟不佳，他之前因車禍，導致對方的臉部受傷、牙齒掉了一顆，被求償20多萬元，因無力賠償而無法和解，被法院依過失傷害罪判刑3個月，易科罰金9萬元又無力繳付，須服社會勞動役500小時。

可得1成 失主給半數當紅包

昨天上午10點多，陳男依規定到龍潭區中正路桃園女子監獄附近掃街，發現路旁有一個白色運動提包，他打開後發現內有現金、汽車鑰匙及證件，擔心失主心急如焚，趕緊送到龍潭警分局石門派出所招領。

警方根據證件資料，打電話聯絡彭姓失主，但電話未接聽，警方只好派員到新竹縣關西鎮直接找人，彭男後來返家，得知失而復得又驚又喜。

彭男跟著警方到派出所，見遺失物品都在，高興不已，拜託警方聯絡陳男當面致謝，得知陳男經濟拮据，二話不說，拿出7000元放在紅包內硬塞給陳男，陳數度推辭，但盛情難卻，最後勉強收下，還喃喃自語說：「撿到東西物歸原主，這本來就是我應該要做的啊！」