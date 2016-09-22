約人妻「欲仙欲死」 男師無罪
2016-09-22
〔記者李立法／屏東報導〕補習班男師透過LINE欲約砲人妻，人夫發現男師傳送的訊息中寫著，要讓妻子「欲仙欲死」、「懷孕了！房子任妳挑…」內容鹹濕，還以贈屋意圖引誘妻子離婚，氣得狀告男師妨害家庭；男師雖辯稱是開玩笑，但檢察官認為已觸犯意圖性交而和誘有配偶之人脫離家庭未遂罪，將他起訴，法官卻以證據不足為由，判男師無罪。
經營補習班的已婚王姓男子，常透過LINE與班上一名男學生的母親互傳訊息，婦人丈夫發現王男竟邀約妻子上賓館，「試試青春的肉體、一起研究做人、中了！就離婚、老公的支票我開、孩子我養、房子妳挑一棟…」。內容鹹濕，還帶有引誘人妻離婚的意圖，人夫看了火冒三丈，憤而提告。
王男則辯稱，他和女方在LINE的對話內容純屬玩笑，因女方很敢講，加上他也想女方的兒子繼續補習，才配合女方聊天，他是有家庭的人，絕無引誘女方脫離家庭的意思。
女方表示，王男曾在電話裡要求她「離婚」共同生活，並邀她開房間，一起生小孩，還要送她兩千萬元的房子。
檢察官認為，王男行為已觸犯刑法妨害家庭及婚姻罪中的意圖性交而和誘有配偶之人脫離家庭未遂罪，因而提起公訴。法官卻認為，根據簡訊內容，僅能認定王男有引誘女方通姦及慫恿女方離婚後共組家庭之意，王男雖在電話中要求女方離婚後再共組家庭，但離婚與否取決於女方及告訴人，難認定王男有違法之處，檢方所提證據尚不足以證明王男有罪，應予無罪諭知。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 大震撼！ 老布希私下透露：我要把票投希拉蕊！
- 張靈甫陵園被破壞 紅漆寫「殺妻惡棍人民罪人」
- 竹南國中地下停車場案解約 招標重來
- 減肥名醫李威傑 詐騙4666萬保險金
- 台郡Q3獲利增750% 訂單排到明年
- 北市東區店租每坪2.6萬 全台實價租金最高
- 越大越好？中國力促國有鋼廠合併
- 東北風影響水氣增 3縣市大雨特報
- 自評100分惹議 馮世寬︰打給國軍的分數
- 房市震撼彈 未來賣老屋須附安檢
- 美Fed利率按兵不動 維持在0.25％至0.5％
- 縣府與伊普斯威奇市 締盟
- 自由廣場》讓中國硬不起來又軟不下去的外交策略
- 陳德銘逼我對九二共識表態╱陸委會︰溝通對話 才是處理問題關鍵
- 日航哆啦A夢班機啟程
- 全球最佳大學 牛津擊敗勁敵稱霸
- 保留舊魚市場 市府提4方案
- 葉倫：不升息不代表對美國經濟缺乏信心
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Committee freezes KMT bank account
- 自由廣場》週末戰士 說實話問題多多
- 安平觀夕平台抓寶熱 攤販入侵惹怨
- 《中英對照讀新聞》L’Oreal won’t hire introverts 萊雅不聘用內向者
- 賊被關廁踹門逃 隔月偷同巷被逮
- 裘莉3大罪狀休夫奪子 小布怒轟打開地獄之門
- 「政務併事務」退休金 政院也要改
- 傑愛「戀人已滿」 居然矇過枕邊人
- 余天開唱 不揪豬哥亮 張菲簡訊婉拒當嘉賓
- 新生兒缺維他命D 口滴劑好用
- 自由廣場》深層地熱 可供一半基載電力
- 泰晤士世界大學排名 台大跌至195 連續4年退步
- 王海玲號召吉他會 民歌手彈唱憶青春
- 作育英才40載 資深教師︰孩子好就滿足
- 雄女老師換腎 醫師正巧是愛徒
- 鎖定「三高」人才 週末戰士擬招400人
- 小愛記者會萌樣 像七五三節小女孩
- 公墓遷葬閒置 議員爭取設置壘球場
- 《高市畜牧業風災》至少掛了3000雞 屋頂吹破嚇死豬
- 蕭曉玲解聘案撤銷 可復職補8年薪
- 到阿朗壹丟石頭祈福？ 康軒國語教材惹毛排灣族
- 《3女童請假參加桃映紅茶促銷活動》議員批剝奪受教權 家長：比整天抓寶好
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：約人妻「欲仙欲死」 男師無罪
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分