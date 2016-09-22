少校A公款 266萬匯給妻

2016-09-22

〔記者楊國文／台北報導〕陸軍航空特戰指揮部陳俊呈少校，被控利用承辦指揮部所屬蛙人部隊勤務加給作業之便，讓國庫重複撥款，從中騙取266萬餘元公款買車、付卡費，被上級查帳發現，陳男才自首繳回犯罪所得。最高法院認定陳男貪污犯行影響國人對政府、國軍的信賴，但考量他犯後態度良好，昨仍輕判2年5個月徒刑、褫奪公權2年定讞。

判決指出，陳俊呈是國防管理學院會計系，前年10月任職台南歸仁區陸軍航空特戰指揮部主計組少校會計審計官時，為了還自己的車貸及卡債，竟藉由承辦航特部兩棲偵察營所屬4個連隊當月份海上勤務加給發放機會，「重複申領」導致國庫重複撥款，再從中騙取266萬餘元公款。

令人匪夷所思的是，陳男竟聯繫所屬連隊預財士，將詐領相關款項匯至「某台南財務組女軍官」的帳戶，實則提供自己越南籍妻子帳戶收款，行徑大膽。陳男詐得公款後，除用來繳納信用貸款、購買新車、車貸、卡費外，還匯款到太太越南家中當家用。

去年2月，航特部主計組黃姓上校組長到兩棲偵察營例行查帳，驚覺竟有公款匯到私人帳戶，追問4個連隊預財士，都說依照陳男指示匯款；全案曝光後，陳男才認罪，由黃男陪同到台南憲兵隊自首，並在偵查中將犯罪所得繳還航特部。