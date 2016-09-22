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女友家搜出毒 在場警員記過調職

2016-09-22

〔記者徐聖倫、曾健銘／新北報導〕新北市三重警分局昨前往蘆洲緝毒，意外查獲「自己人」中和警一分局偵查隊警員柯瑞爾，搜索目標潘姓女子還是柯員的女友，現場搜獲1.9公克K他命毒品。柯員辯稱「我只是來找女友」，否認持毒也堅稱不知女友房內藏毒，因持有三級毒品K他命20公克以下屬行政裁罰，警方暫將柯員、潘女及在場的江姓男子採尿送驗後請回。

查毒查到自己人涉案，新北市警局祭出重懲，中和警一分局表示，涉案24歲柯員為警專29期畢業，去年從中和派出所借調偵查隊。柯員身為執法警察，交友不當，嚴重影響警紀，除記大過乙次外，改調警備隊，並列教育輔導對象，待驗尿結果出爐再行追究責任。

三重警分局根據線報，鎖定毒品前科累累的30歲林姓女子，在新北市三重、蘆洲一帶販毒；警方長期蒐證，鎖定林女位於三重區福德南路的住處，以及林女友人潘姓女子位於蘆洲水湳街的租屋處，昨分持搜索票同步緝毒。

警方在福德南路搜索點查獲1.5公克安非他命毒品，逮捕林女與在場32歲尤姓男子，兩人被依毒品罪嫌送辦；另批警力則在水湳街搜索點的抽屜內搜出1.9公克K他命毒品，警方清查在場柯員、柯的潘姓女友及潘女表弟江男身分時，意外發現柯是警察，立即向新北市警局督察室及中和第一分局通報查處。

警方調查，潘女沒有前科，公寓是潘女承租與祖母同住，她向警方辯稱「K他命是林女借放在我家的」，江男也否認持毒吸毒；柯員則稱自己只是來找女友，完全不知女友房內有毒品，「我非常驚訝」。

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