飛金門闖古洋樓拍照 訂單要啥就偷啥
2016-09-22
〔記者吳正庭／金門報導〕金門的古洋樓多，遭台灣歹徒毒手！從事骨董收藏、買賣的3名男女嫌犯，從台灣跨海到金門闖入古洋樓，嫌犯「先拍照等買主下單再行竊」，屋內的地契、錢幣、書籍等古物失竊，警方逮獲3嫌，依加重竊盜罪移送檢方，其中沈、黃2嫌遭收押；洋樓黃姓屋主到警局認領贓物，頻頻道謝。
警方查出，80多歲黃姓屋主8月底赴台，沈男、許女31日搭機抵金，隔日通知同夥黃嫌，趁黃姓屋主不在時闖入行竊。
黃姓屋主的房子是官澳的「五腳基洋樓」，為當地知名洋樓建築代表，建於1929年；「五腳基」是英文「5 feet base」直譯，泛指「有騎樓的建築風格」。
一年內進出金門16次
警方查出，沈嫌從事骨董買賣，一年內進出金門16次，與許女是男女朋友，黃嫌則是古文獻收藏家，因喜愛金門閩南文化，也多次進出金門。
本月1日由許女把風，沈、黃以疊羅漢翻牆，潛入洋樓撬開保險箱，竊走大批古物，帶回民宿分贓。
黃姓屋主3日返家，驚見保險箱被撬開、物品散落一地，契紙、古籍、香爐、銅鏡、龍銀、袁大頭等大批古物錢幣，連高粱酒和洋酒都不翼而飛，立即報警。
金湖警分局將失竊品項、特徵發送協尋，次日即接獲金門航警通報，在黃姓旅客出境行李發現可疑洋酒與錢幣，金湖偵查隊到場發現與失物吻合，警方接著在貨運行及沈嫌偕許女的台灣住處起出贓物。
警方研判，3嫌利用古厝屋主不在時闖入，直接將「目標」拍照，透過通訊軟體上傳，待買家下單再伺機前往行竊「取貨」。
黃姓屋主遭竊物品包含早期如「地球啟蒙」的古書，還有「電報」及「華僑回國證明書」等，極具懷舊及紀念價值，但龍銀及古錢幣尚未尋回。
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