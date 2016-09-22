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尿布團騙錢 惡女反嗆人貪便宜

2016-09-22

〔記者黃良傑／高雄報導〕「買一送一」、「降價出售」、「滿額抽獎」等銷售口條，強力吸引婆婆媽媽撿便宜，小心！別踏進不肖業者的陷阱！

收錢不出貨 買名牌出國

22歲的莊姓女子在交友軟體、社群網絡大賣嬰兒用品，卻把被害人的奶粉錢、尿布錢挪為己用，出國玩樂、買名牌包，多名年輕媽媽被騙報案，高雄地檢署將莊女依詐欺罪起訴。

起訴書指出，莊女在LINE設置「草草之嬰兒連線」、「高雄嬰兒用品連線」、「花花柑仔店」、「LINE花花」、「批二青蛙團隊」等群組，也在臉書開設「漂亮媽媽&baby」等粉絲團，看準年輕媽媽和家庭主婦精打細算的心態，打出「買一送一」等優惠噱頭吸引人氣。

據調查，莊女帳戶因遭凍結，竟向不知情的家人和親友借用帳戶，自去年一月起，涉嫌詐騙被害人奶粉、尿布錢後，挪為己用，出國玩樂、買名牌，並未把收取的款項向廠商訂貨，甚至還積欠廠商150萬元。

郭姓年輕媽媽透過朱姓友人向莊女訂購奶粉、尿布及嬰兒用品，匯出56萬6千餘元，莊女收了錢卻未出貨，害朱女被郭姓年輕媽媽誤會，險些背黑鍋。

被害人還發現，莊女收了錢竟不出貨也沒有退款，卻到處出國玩樂，還向網購嬰兒用品的婆媽們炫耀「又出國到哪裡玩」，買了名牌包也會貼文，令被害人很不是滋味。

不少被害人懷疑受騙，曾在粉絲團抱怨、質疑，莊女還會回嗆：「買賣是心甘情願的，不屑訂…妳也是因為貪便宜訂了…，妳奇毛子不爽，那我就爽嗎？」態度惡劣，被害人逐漸意識並團結起來，紛紛向高市警方報案；檢警發現被害人都是婆婆媽媽，立即成立專案逮捕莊女，她坦承犯行被起訴。

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  • 莊女網售嬰兒用品涉詐欺被起訴。（擷取自臉書）

    莊女網售嬰兒用品涉詐欺被起訴。（擷取自臉書）

  • 莊女網售嬰兒用品涉詐欺被起訴。（擷取自網路）

    莊女網售嬰兒用品涉詐欺被起訴。（擷取自網路）

  • 莊女網售嬰兒用品涉詐欺被起訴。（擷取自網路）

    莊女網售嬰兒用品涉詐欺被起訴。（擷取自網路）

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