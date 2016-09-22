寡婦騙同情 揪團買禮券捲走4千萬
2016-09-22
〔記者李忠憲／台中報導〕經營童裝用品的徐姓女老闆，涉嫌拿高折扣的百貨、超市禮券，以「先付款後取貨」，吸引上百人付款上千萬元，事後以周轉困難等拖延不給禮券，還避不見面，警方依詐欺罪嫌將徐女送辦。
中市議員謝志忠昨說，受害者自組自救會，目前人數已達120多人，粗估詐騙金額達4千多萬元，呼籲徐女出來面對，也希望其他民眾別再受徐女欺騙。
37歲徐女在桃園及台中有童裝用品店面，並經營網路及LINE群組團購，徐女丈夫多年前車禍身亡，徐女獨力扶養2個小孩。
120人受害 連親友也騙
民眾控訴，徐女利用客戶對她的信任，去年開始販售百貨、超商等禮券，並透過臉書社團及LINE群組揪團。她打出平均85折的高折扣優惠，甚至有低到7折，讓不少婦女趨之若鶩，還找來親友一起團購。徐女亡夫的葛姓同事，更拿出200萬元，投資她的禮券事業。
今年初，徐女開始延遲交貨，並向姊妹淘哭訴說，自己帶2個小孩很辛苦，因上游廠商延遲，才發生周轉不靈。好友即使禮券都還沒拿到，還掏錢借她周轉，但有去無回。
眾人聯繫後發現，徐女桃園的童裝店客戶也因此受害，徐女卻將豐原的店面關閉，電話也成空號，只有在LINE上偶爾回應。
被害人表示，上週找徐女召開協調會，徐女雖出席，並稱有意願還錢，但自己向地下錢莊借款，暫時沒錢可還。被害人要求她講出上游廠商是誰，她閉口不談，會中自行離席。數名被害人今年5月分別提告徐女詐欺，警方依詐欺罪嫌將徐女函送法辦。
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