醉媽狂掐2歲兒頸 PO網嗆：告我吧
2016-09-22
〔記者王冠仁／台北報導〕張姓女子與同居林姓男友育有2子，林男前晚外出工作，獨留張女在家，她疑因長期照顧孩子壓力過大，酒後情緒失控，昨凌晨對2歲幼兒「掐頸」，幼兒痛得嚎啕大哭，她竟將掐頸影片上傳臉書，還留言嗆說「去告我吧！」
酒醒道歉 列高風險家庭
警方昨早與社會局社工，一起到張女住家訪查，當時被掐頸的男童與張女玩在一起。警方說，男童沒成傷，社工認為屬偶發，經訪查他們親友評估，認為男童尚不需安置。張女發現鬧大不斷致歉，警方與社工除告誡外，也將其列為高風險家庭，將不定期前往探視。
警方調查，41歲張女與42歲林男相戀多年，林男遲不願結婚，兩人育有10歲、2歲的兒子，一家4口在台北的社區大樓租屋居住。林男是工程小包商，日夜在外工作，有時下班回家，接到電話還得外出加班。
林男前夜接到公事上的電話，留下「有事出去一下」即外出，張女見他外出，自己喝起悶酒，酒後情緒失控，昨凌晨零點左右拍下「掐頸」影片。
據了解，影片約19秒，一開始張女左手捧著2歲幼兒，沒多久就用右手「掐頸」，幼兒不耐疼痛嚎啕大哭。張女的朋友看到影片，轉傳到臉書爆料公社，立即引發網友大罵。
據警方與社工了解，張女與林男沒有家暴紀錄，「掐頸」影片曝光後，警方未接獲正式報案。
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