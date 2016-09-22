黑幫帶小弟伴讀 要女老師：來坐大腿

2016-09-22

20歲讀高一 開學5天才到校

〔記者王冠仁、梁珮綺／台北報導〕竹聯幫弘仁會呂姓男子和施姓幫眾，就讀台北市私立南華高中首日，竟帶兩名小弟到校陪讀，呂男仗著酒意，課堂上竟要英文女老師「過來坐大腿」﹔同班同學、竹聯幫雷堂劉男等3人，看不慣他們「太囂張」，一言不合，雙方7人在教室大打出手，弘仁會鄭姓小弟抽出皮帶刀刺傷雷堂劉男，被警依殺人未遂罪嫌送辦，雙方互控傷害，其餘多人也被依傷害罪嫌送辦。

高中生老大 這下又要被退學

南華高中校長莊惠安表示，涉案學生停課兩週，今按正常程序召開獎懲委員會，依情節輕重懲處，最輕3大過留校察看、最重退學。

警方調查，混跡萬華的竹聯幫弘仁會20歲呂姓男子，與19歲施姓幫眾申請就讀私立南華高中；至於19歲的葉男、劉姓及20歲朱姓男子，3人是混跡台北市松山區的竹聯幫雷堂份子，兩方被安排在同一班。

同學也是黑幫 看不下去開扁

本月5日開學，但呂、施蹺課多日，10日才首日到校，還帶著19歲鄭姓、溫姓小弟來「旁聽」，呂渾身酒氣，在教室調戲女同學、英文女老師，還要英文女老師「過來坐大腿」。

下課時，雷堂的葉、劉、朱3男在教室外抽菸聊天，議論此事，還朝呂男方向多瞄兩眼，呂男察覺被瞄，回嗆「看三小」，雙方結下樑子，第2節上課，就在教室爆發衝突。

當時弘仁會4人、雷堂3人，不顧其他同學在場，互相叫囂毆打，混亂中，雷堂的葉男拿折疊刀作勢威嚇，弘仁會的鄭男抽皮帶刀刺向劉男右腰；教官聞聲制止並報警，劉男送醫救治無生命危險。

警方指出，兩派人馬被移送地檢署後，還不斷用手機撂人助陣，警方出動快打部隊在地檢署外隔開雙方，衝突才未擴大。

但12日深夜，雙方談判，兩派10多人在南機場夜市附近鬥毆，弘仁會18歲張男被砍斷左手小拇指。

約出校外械鬥 一男被砍斷指

13日凌晨零點多，兩方再約於華中橋堤外談判，各自打電話撂人，共30多人到場，雷堂取槍朝弘仁會成員的轎車車尾連開2槍，警方趕往，雙方四散逃逸。

警方指出，因弘仁會張男被斷指，雷堂劉男被刺傷，雙方互有損傷，經斡旋協商後達成和解。但兩派人馬聚眾鬥毆、開槍示威已違法，警方掌握特定對象，近日將緝捕到案。

南華高中校長莊惠安表示，經向女老師求證，學生沒有說出「過來坐我大腿」，只是跟老師開玩笑、說些較戲謔的語言，但沒有調戲問題。