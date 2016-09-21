疑失足墜湖 9旬婦溺水亡

2016-09-21

〔記者王冠仁／台北報導〕95歲林姓老婦人，昨天早上趁著兒子外出運動獨自前往中正紀念堂園區，兒子返家發現母親不在，外出尋人，疑在園區聽到母親聲音，循聲發現母親墜入園區雲漢池中，他緊急下水救人，可惜送醫仍不治。

警方說，雲漢池岸邊水深只有成人膝蓋高，但水底長滿青苔，研判婦人可能不慎跌倒滑落池中，因年長體衰無力爬起溺斃；不過她兒子告訴警方，母親情緒不穩，雖吃藥控制，仍不時發作。由於婦人落水時個人物品放在池旁椅子上，警方也不排除尋短可能。