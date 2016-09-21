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疑因經商失敗 男燒炭輕生

2016-09-21

〔記者曾健銘／新北報導〕46歲陳姓男子疑因經商失敗、負債累累，前日下午向家人告知要外出散心，卻開車直奔新北市八里偏僻地區，在車內燒炭自殺 ，昨日上午家人根據手機定位，追蹤到十三行博物館後方的巷弄找到車輛，但陳男已在車上死亡多時。

警方調查，陳男販賣天花板吊扇，但生意不佳，虧損連連，終日情緒低落，言談間透露輕生念頭，前日下午獨自開車出門，晚間未返家，陳妻致電找他，陳僅說「在外面散步」。因徹夜未歸，家屬直覺不對勁，利用手機定位找人，可惜已不及挽回。

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  • 陳姓男子疑因經商失敗，在車內燒炭自殺 。（記者曾健銘翻攝）

    陳姓男子疑因經商失敗，在車內燒炭自殺 。（記者曾健銘翻攝）

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