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染指女友智障妹 智障男緩刑2年

2016-09-21

〔記者王定傳／新北報導〕患有智能障礙的男子阿忠（化名），前年7月間到同樣也有智能障礙的女友家玩，兩人在房間嘿咻後，阿忠再起色心染指女友患有中度智能障礙的妹妹小美（化名），阿忠事後辯稱，當天有經過女友同意才發生性行為，但不知道小美有無同意；法院審理庭認為，小美心智明顯不能理解性行為意涵，毫無性自主判斷能力，阿忠利用小美心智缺陷，不知抗拒情況下乘機性交，但考量阿忠本身也是智能障礙患者，且已與小美和解並賠償10萬元，依刑法19條規定減刑，判阿忠1年8個月徒刑，緩刑2年，交付保護管束，全案仍可上訴。

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