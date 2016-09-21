醉男當街「盧小小」 抓警又踹警車

2016-09-21

〔記者姜翔／台北報導〕25歲鍾姓男子，昨晨酒後被朋友送抵北市內湖區康樂街住處附近，沒想到鍾男喝太醉，當街咆哮擾民。警方趕抵，準備將他帶回管束，鍾男仍「盧小小」拒絕上車，脫去上衣露出刺青挑釁，還抓傷員警、踹壞警車，鍾男一抵達派出所便呼呼大睡，醒來後才發覺身在警所，對於酒後荒唐行徑，直呼：「真的忘記了！」全案訊後依妨害公務及違反社會秩序維護法將他送辦。