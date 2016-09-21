砍情敵6刀還追到急診室 男判6年

2016-09-21

〔記者張文川／台北報導〕22歲男子陳威綸不滿漆姓女友提出分手，今年4月至女友家堵人要求談判，新歡郭姓男子聞訊搭計程車趕來「英雄救美」，卻遭陳男持西瓜刀連砍頭、頸、背部6刀，郭男負傷與漆女搭小黃逃離，陳男飛車尾隨追至醫院急診室門口，郭男衝進急診室求助，計程車則載著漆女直奔北市警萬華分局求救，陳男隔天投案認罪；因陳男拒絕郭男所提30萬元和解條件，且漆女不願和解，台北地院認定陳男揮刀時有殺人犯意，依殺人未遂罪重判陳男6年有期徒刑，另依強制未遂、恐嚇危害安全兩罪判10個月，可易科罰金30萬元，全案仍可上訴。