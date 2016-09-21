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熟女戀上爛男 遭偷錢偷拍又恐嚇

2016-09-21

〔記者黃欣柏／台北報導〕竟有這款爛男！一名擔任知名旅行社總經理的熟女小如（化名），與邱姓男子熱戀交往，沒想到邱男不僅多次從小如住處偷走財物，還暗中側錄兩人親密影片恫嚇對方，甚至在網路上發文佯稱自己被小如性侵；案經被害人提告，士林地院昨判邱男須賠償熟女53萬元，可上訴。

小如控訴，她與軍人退伍的邱男前年認識相戀，未料邱陸續從她住處偷走大量現金、首飾，至少造成83萬餘元損失，另還用手機及平板偷偷錄下兩人親密行為，事後她發現要求刪除，邱男仍偷偷在電腦硬碟中備份。

被甩還嗆告性侵

兩人分手後，邱男不僅拒絕交出住處鑰匙，還狂打電話騷擾，並在臉書上張貼「我會告你對Simon性侵」、「就算您有錢養Simon，也買不到任何一個男人的心」等文字，甚至傳簡訊恫嚇：「好想跟您一起看交往時的影片」、「我要拿USB影片檔給您，要請您過目」。

士林地院審理認定，邱男確實竊走市值約13萬元財物，偷拍私密影片部分，應賠償原告慰撫金20萬元，網路不實發文部分應賠償15萬元，傳簡訊恐嚇部分應賠償5萬元，合計賠償53萬元。

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