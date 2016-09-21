北投女童割喉案 龔嫌：她倒楣碰到我
2016-09-21
〔記者楊國文／台北報導〕高等法院昨審理北投女童遭割喉案，合議庭傳訊輔導兇嫌龔姓男子的台北看守所2位心理師作證，曾輔導過鄭捷的陳建安證稱，龔男自覺有人在探聽他的隱私，讓他受不了且已達臨界點，因此作案，他認為被害女童是「倒楣」碰到他；另名心理師林奕青證稱，龔男了解殺人的後果，也有面對的心理準備。檢方主張龔男作案時有辨識能力，加上手段殘忍，應判重刑。
龔男被鑑定患有「思覺失調症」，一審判他無期徒刑。高院上月審理時，龔的律師團聲請再度精神鑑定，高檢署認為「沒有必要」，龔的律師因此聲請傳訊2位輔導人員。
自覺隱私被侵犯
陳建安稱，他10多年來輔導過死刑犯或俗稱的「極刑犯」200多人次，去年10月起到本月初，輔導並和龔男會談6次，他覺得龔男目前心情較平靜。對於殺童，陳表示，龔自覺外界有人一直在探詢他的隱私，讓他沒有安全感，覺得受不了，已達臨界點，「必須做此事（指殺人）」。
陳建安曾詢問龔男殺害女童有無愧疚感，龔認為沒有對不起與否的問題，而是必然發生的結果；龔還舉殺害女童小燈泡的王景玉為例，指人若累積到最後，就會發生。
律師問陳建安，龔認為被探聽隱私，是否影響龔的判斷、決策能力？陳答稱這是精神科的專業判斷，他無法回答。龔男昨庭訊後還押。
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