女大生遭脫衣襲胸 沉著叩父嚇跑狼
2016-09-21
〔記者陳慰慈／新北報導〕男子陳弘臻尾隨19歲女大生進入公寓，將她困在樓梯轉角後，強脫上衣襲胸，女大生反抗並撥打手機求助，陳男嚇得將女大生推下樓後倉皇逃離，造成女大生身體多處受傷，新北地檢署昨依強制猥褻、侵入住居、傷害等罪嫌將陳男起訴。
起訴書指出，今年7月10日晚間7時許，39歲陳男見被害女大生獨自一人，色慾薰心，遂從板橋一處YouBike站，尾隨女大生一路返回住處，女大生進入公寓並關上一樓大門，陳男不停敲門拜託：「可以幫我開一下門嗎？」女大生誤以為是鄰居，開門讓陳男進入。
察覺有異即拿手機預備
女大生察覺陳男神情有異，讓路要陳男先行上樓，陳男拒絕，堅持走在女大生後方，女大生警覺將手機拿在手上，步行至1、2樓樓梯間時，陳男突然逼近女大生不斷追問：「妳是高中生嗎？」「可以借我100元嗎？」同時用身體阻擋，將女大生困在樓梯間，接著強行扯下她的衣服，伸出鹹豬手襲胸。
女大生驚嚇尖叫反抗，同時撥電話向父親求助，陳男見狀將女大生推下樓，倉卒逃離現場，警方獲報循監視器逮捕陳男送辦。
庭訊時，陳男承認案發當天出現在附近，但否認犯行，辯稱「我有焦慮症，那天發生什麼事我都忘記了」，供詞未獲檢方採信，依法起訴。
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