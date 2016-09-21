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耍帥玩槍打穿腿 遭友丟包急診室

2016-09-21

〔記者陳薏云／新北報導〕男子謝家愷19日凌晨與4名友人，由台北市出門到新北市新店夜遊，謝男在車上把玩改造手槍時不慎走火，子彈貫穿自己左大腿，友人見狀嚇傻，開車將謝男載到新店耕莘醫院，無人留下照料傷者，將謝男丟包到急診室後迅速開車落跑，警方接獲醫院通報循線逮捕5人，謝男對4名友人把自己丟包的行為，直呼「沒義氣」。

單腳跳進急診室

據了解，22歲謝男左大腿貫穿性槍傷，抵達新店耕莘醫院時只能以「含笑半步癲」的步法，由朋友攙扶單腳跳進急診室，原本與謝男稱兄道弟的4名友人，將謝男送進醫院急診室後，無人留下協助照料，反而全部開車落跑，謝男搶救後無生命危險，醫護人員發現是槍傷，依規定通報警方。

新北市新店警分局調閱監視器，鎖定在逃4人，19日下午前往台北市中山區錦州街逮捕李姓、蔣姓、林姓、王姓等4人，警方發現，包括謝男在內5人年紀都在20至25歲間，但皆有毒品、槍砲等前科，警方隨後在地下停車場尋獲案發時搭乘的租賃車，走火的改造手槍及6枚子彈還放在車內，後座發現一個彈孔。

中槍的謝男一開始還供稱，在新店三民路遊蕩時被人開槍，但警方檢視謝男槍傷為左大腿內側進、外側出，警方質疑「誰會繞到你身後，從你大腿內側開槍？」謝男這才更改說詞，表示改造手槍是綽號「阿光」的已故友人遺物，一時好奇邀朋友「賞槍」，沒想到耍帥不成，走火打傷自己，還被朋友狠心丟包；4名友人到案後也稱「槍不是我們的」，警訊後5人分依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

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  • 友人將謝姓男子他送到醫院門口後，竟將他丟包。（記者陳薏云翻攝）

    友人將謝姓男子他送到醫院門口後，竟將他丟包。（記者陳薏云翻攝）

  • 謝姓男子與友人夜遊，在車上玩槍時不慎走火，打穿自己的大腿。（記者陳薏云翻攝）

    謝姓男子與友人夜遊，在車上玩槍時不慎走火，打穿自己的大腿。（記者陳薏云翻攝）

  • 走火的改造手槍及6枚子彈還放在車內，後座發現一個彈孔。（記者陳薏云翻攝）

    走火的改造手槍及6枚子彈還放在車內，後座發現一個彈孔。（記者陳薏云翻攝）

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