桃園豪宅火警 勇保全疏散住戶受困
2016-09-21
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕位於桃園市藝文特區的「中悅一品」豪宅社區，昨天下午2點55分發生火警，一棟38層大樓的4樓竄出火苗，因煙囪效應造成濃煙向上竄升，多名居民受困；桃園市消防局動員近百人到場灌救，共引導18人緊急逃生，4人因嗆傷送醫，幸無大礙；消防局初步研判，起火點在4樓公共空間，起火原因調查中。
4人嗆傷 幸好都無大礙
住戶表示，聽到社區的警鈴聲大作而趕緊逃生，濃煙愈來愈大，社區保全人員發現火警後，跑上樓逐層協助疏散住戶，因濃煙太大，有1名保全人員也受困在16樓，他不斷朝窗戶揮動衣物求救，多名住戶也被濃煙困住，趕緊將住家大門關上避免濃煙竄入，也有住戶得知火警後匆忙趕回家關心，驚慌詢問「家人有跑出來嗎？」焦急地打電話確認是否平安。
消防局出動近百名消防、義消人員趕往灌救，火勢很快撲滅，但因煙囪效應，煙霧不斷竄升，社區頻頻廣播安撫受困民眾「冷靜，等待救援」，消防人員攀爬2、30層樓逐層搜索，共引導18名住戶、保全人員脫困，其中在16、22、23及38樓救出的3男1女，因吸入性嗆傷分別送醫救治，幸無大礙。
消防局第一大隊長李振坪表示，初步研判起火處在4樓的公共空間，燃燒面積約20平方公尺，起火原因仍待進一步調查。
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