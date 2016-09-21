| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

濫賭養小三 父中風判女兒免扶養

2016-09-21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市王姓男子年輕時好賭欠債又外遇，妻子忍無可忍，帶著兩個女兒離家，王男長達30年對妻女不聞不問，兩名女兒向桃園地院聲請免除扶養義務；法官傳訊王妻作證，她強調，已離婚的前夫確實未善盡爸爸的責任，法官裁准免除王男兩個女兒的扶養義務。

王男大女兒說，爸爸年輕時沉迷賭博，還曾因此被警方逮捕，要舅舅幫忙交保，積欠賭債都是媽媽辛苦償還；小女兒也說，她出生後就沒見過爸爸，小時候的記憶都是跟媽媽、外婆同住，爸爸對她來說根本就是「陌生人」，爸爸從未拿錢養家，都是媽媽辛苦賺錢照顧她們、外婆協助照料生活。

王男的兩名女兒，大女兒已婚、無工作，小女兒待業中，王男去年生病中風需人照料，但兩個女兒都說，沒能力負擔爸爸的照護費用。

王妻證稱，前夫好賭，欠債就落跑，等她代償後才回來，甚至在外面養女人，她礙於婆家壓力而無法離婚，當時只好帶著2個女兒離家，直到7年前才離婚。30年來，王男沒付過女兒的扶養費，也沒回家探望妻女，母女3人過得很苦。

法官認為，王男長年未善盡教養責任，等同惡意棄養、情節重大，裁定免除王男兩名女兒的扶養義務；判決指出，王男還可抗告，一旦駁回確定，兩名女兒可拒絕負擔父親日後提出的扶養費請求。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：濫賭養小三 父中風判女兒免扶養


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.