三寶逆向亂停 害女大生摔斷6顆牙
2016-09-21
〔記者楊政郡、張軒哲／台中報導〕鄭姓女駕駛開自小客車經台中市大甲區中華街39號，貪圖方便亂停車，不但逆向，且未緊靠路面邊緣，機車騎士林姓女大生為閃避她的車，卻撞到從車前走出來的老婦人，林女人車倒地嚴重骨折，6顆牙齒摔斷，婦人傷勢輕不告女大生，女大生則控告鄭女，檢察官依過失傷害罪起訴。
女大生閃車波及婦人
鄭女不但被開罰單，還要負起過失傷害責任。根據道路交通管理處罰條例，車輛臨時停車時，右側前後輪胎距離緣石或路面邊緣不得逾40公分，且不得併排臨時停車。也就是說臨時停車或停車，要緊靠道路右側、或單行道要緊靠路邊，否則處600元以上、1200元以下罰鍰。
起訴書指出，104年7月16日下午4時許，案發現場天氣晴朗，路面無缺陷，37歲鄭女駕駛自小客車到大甲區中華街39號前，但貪圖方便逆向停車，且沒有緊靠路邊（不得逾40公分），大剌剌就停車，不久林姓女大生騎機車由西往東，行經中華街39號，她必須繞過鄭女汽車，再切回來慢車道，可是正當她要切回來慢車道，黃姓婦人從車前鑽出來，林女擦撞黃婦後摔得人仰馬翻，左鎖骨粉碎性骨折，6顆牙齒掉落及斷裂，頭部外傷及腦震盪、頸部及腹部挫傷等，黃婦驚魂未定但傷勢不重，鄭女知道發生車禍，自己也趕快出來查看，自認有錯。
女駕駛吃罰單還被訴
警方除開單告發，林女也提起告訴，鄭女被依過失傷害罪起訴，一個違規亂停車害別人受傷，也讓自己荷包大失血。
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