郵寄背包夾40公斤毒品 2台灣人在日被捕
2016-09-21
〔記者呂伊萱／綜合報導〕51歲的洪女與32歲的王男疑似運用國際郵包運毒到日本，被日本稅關查獲約40公斤的毒品，黑市價格約7.7億台幣，打破日本查獲國際郵包運毒的最重紀錄。日本警方昨循線逮捕兩人，兩人均否認運毒。
日媒報導，神奈川縣警方昨宣布逮捕兩名涉嫌以國際包裹走私毒品到日本的台灣人。橫濱稅關緝毒犬8月時發現該批國際郵包內似乎藏有毒品，稅關進而使用X光機掃描，最後在180個背包底部夾層中發現178包毒品。
該毒品郵包的收件地址在橫濱的商務旅館，日警前往逮獲台籍51歲洪女及32歲王男，兩人在調查中均否認運毒，並宣稱雖然進口背包，但並不清楚內容物。日本警方正在調查兩人背後是否有大型販毒集團。
外交部表示，我駐日本代表處將派員前往探視，並視案情提供必要協助，嫌犯家屬也已知情。外交部再度呼籲國人，切勿抱持僥倖心態，在海外從事不法行為，以免得不償失。
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