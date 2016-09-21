醉吵要小姐挨捅 小黃不敢載倒地亡

2016-09-21

〔記者王冠仁／台北報導〕何姓保全員昨凌晨喝得酩酊大醉，跑到台北市萬華一家阿公店大喊「叫小姐出來坐檯」，老闆娘擔心他鬧事拒絕，何男氣得大叫大鬧。老闆娘男友王德合與何男發生衝突，混亂中持折疊刀刺中何男左胸一刀；何負傷逃到艋舺公園廣場，想攔計程車就醫，至少有兩名司機減速靠近，一見他渾身是血，嚇得加速駛離，何男不支倒地，送醫不治。

警方調查，45歲何男在大樓擔任保全員，昨凌晨3點多，他與友人聚餐喝醉後，友人先後返家，他則獨自走到台北市三水街的「順發飲酒店」。

當時他站在店外對著店門大叫，要小姐出來坐檯；該店老闆娘見他酒氣沖天，回絕「店內沒小姐」。何男大怒，衝進店內與老闆娘大吵，當時也喝醉、與老闆娘交往20多年的同居男友王德合（55歲）見狀，上前與何男互嗆。

兩人一路從店內吵到店外，王男持隨身折疊刀刺中何男左胸。何男摀著傷口，跑到100公尺外的龍山寺前艋舺公園廣場，試圖攔計程車前往醫院，但兩名運將見他渾身是血，紛紛拒載；何男最後不支倒地，民眾見狀報警，送醫不治。

警方到場沿著血跡一路回頭勘查，發現血跡來自該間阿公店；員警調閱該處監視器畫面，研判凶手仍在店內，昨上午在阿公店2樓逮到正呼呼大睡的王嫌。

警方在房內查扣犯案用的折疊刀，刀刃上還有血跡；王嫌聲稱「只想嚇嚇他」，不知道有刺傷人，警方仍將他依殺人罪嫌送辦。