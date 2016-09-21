信封袋寫滿支出…暖警幫「辛苦錢」找到失主

2016-09-21

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽警分局北大派出所日前接獲民眾拾金不昧，在寫滿支出明細的信封袋裡裝有8張千元大鈔，由於信封上沒有任何聯絡資訊，警方靈機一動，拍照PO上派出所臉書，並寫下「您急，我們比您更急…」，引發網友熱心轉載，兩天後物歸原主。

網友感動 熱心轉載

警方指出，本月18日下午，一名男子將信封袋送至北大派出所，表示在三峽區三樹路旁撿到這只信封袋，裡面裝有現金，心想失主必定焦急萬分，因此趕緊送來警所。

此信封袋上寫了密密麻麻的「幾月幾日用多少錢、領多少錢」，但無個資。警員顏嘉賢除了讚許民眾拾金不昧，還拍照上傳「北大派出所」臉書，寫下︰「您急，我們比您更急，因為上面記錄的每一分錢，都是生活基本的開銷，…。如果您有遺失這個信封袋（內有大量現金），請趕快跟我們聯繫。」

熟女駕保時捷認領

文章內容引起網友熱烈迴響轉載，有網友指出，其中一筆支出寫著「月子中心」，建議警方循這點尋人。昨天下午4點，43歲失主張姓女子開著黑色保時捷Cayenne休旅車，帶著小女兒現身北大派出所。

分毫未少 滿心感謝

張女表示，她日前到三樹路購物，後來轉往新店時，發現信封袋不見，原以為在新店遺失，向當地派出所詢問但無所獲，十分懊惱；昨天有親友看到派出所臉書訊息，趕緊通知她。

張女表示，袋內現金分毫不差，自己與友人合資開設貿易公司，萬分感謝北大派出所及網友熱心協助，但不願受訪也不便透露全名。