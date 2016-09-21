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甲苯大貨車自撞 人車變焦炭

2016-09-21

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮台一線236.1公里北向車道，昨天凌晨發生自撞事故，潘姓駕駛滿載甲苯的大貨車，自撞路樹後起火燃燒，烈焰沖天，警、消獲報緊急滅火，但人、車都已被燒成焦炭，肇事原因調查中。

46歲潘姓駕駛昨天凌晨1點多駕駛登記在高雄生安貨運公司的大貨車，途經台1線雲林縣虎尾鎮惠來里路段，不明原因撞上路樹。由於大貨車上滿載裝有甲苯的化學物品鐵桶，自撞後引燃大火，烈焰沖天高達數公尺，警方通報消防單位到現場救援。

滅火後，大貨車上只尋獲一具焦屍，人、車都已被燒成焦炭。因駕駛被燒成焦炭，無法辨識身分，直到上午8點多潘妻在新北市警察局樹林分局報案協尋，才確認死者身分。

現場貨車車頭陷進路樹，整輛車身被燒毀，鐵桶與爆裂出來的化學物品掉落滿地，一旁路樹及分隔島植栽都被燒得焦黑一片，讓人怵目驚心。另因貨車燃燒時火勢猛烈，波及電線及第四台線路，造成斷電及斷訊。

警方通報環保署環境事故專業技術小組雲林隊到場處理，查證鐵桶內的化學物品是甲苯、二甲苯、油漆溶劑原料合成的樹脂，要求貨運公司派員前來清運，但為避免意外，一度封閉現場，僅開放一個車道通行，經檢察官勘驗後才全線通行。

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  • 大貨車自撞燃燒成了一團火球。（記者廖淑玲翻攝）

    大貨車自撞燃燒成了一團火球。（記者廖淑玲翻攝）

  • 大貨車車頭撞凹，駕駛受困。（記者廖淑玲攝）

    大貨車車頭撞凹，駕駛受困。（記者廖淑玲攝）

  • 大貨車上的甲苯鐵桶散落一地。（記者廖淑玲攝）

    大貨車上的甲苯鐵桶散落一地。（記者廖淑玲攝）

  • 大貨車車頭陷進路樹，現場焦黑一片。（記者廖淑玲攝）

    大貨車車頭陷進路樹，現場焦黑一片。（記者廖淑玲攝）

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