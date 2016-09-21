正妹露乳跳艷舞 酒醒看LINE才知去了了

2016-09-21

〔記者錢利忠／台北報導〕20歲正妹妮可（化名）暑假期間到摩鐵替友人慶生，酒後竟袒胸露乳跳起上空艷舞，過程被同行顏姓男友人錄下，進而分享到LINE群組，妮可的火辣上空豔舞立刻在LINE群組間分享瘋傳，妮可酒醒發現自己出糗的影片遭外流，控告顏男等2人涉嫌妨害秘密。

今年7月，妮可與友人到台北市信義區一家摩鐵參加友人慶生狂歡派對，眾人在音樂與酒精的催化下開始跳舞，妮可原本舉止端莊，但喝了不少酒後，疑因酒精影響，公然在房內慢慢脫去上衣，並在眾人吆喝起鬨下，脫到上身全裸豪放露乳，還甩頭跳起艷舞，引來現場眾男驚呼連連。

遭偷拍外流 提告又撤

妮可失態過程被顏男以手機錄影拍下，她不久後醉倒沙發上，顏男又趁機拍下上空照，事後將妮可裸身豔舞影片及上空照，透過LINE傳給許姓女友人共賞，許女又「好康逗相報」，轉傳到友人的LINE群組，群組間不斷分享瘋傳。

妮可酒醒後渾然不知自己酒後出洋相，幾天後經收到豔照的友人提醒，妮可才驚覺自己成為LINE上瘋傳的女主角，又氣又羞地追查影片來源，這才發現是當天參加聚會的顏男拍攝，並經許女轉傳分享，因而前往台北市信義警分局提告。

檢警勘查已外流的影像，發現影片長度僅約6秒，畫質不清晰，且畫面中女子雖然上空露點，但披頭散髮，身體又隨著音樂擺動，容貌並未清楚入鏡，檢方多次傳喚妮可出庭作證，以確認影中人的身分，但妮可屢傳未到，不久後又具狀主動撤告，檢方因而將2人不起訴。

法界人士研判，本案被告涉案事證明顯，原告會在偵查期間撤告，不排除已和被告達成和解。