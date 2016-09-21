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幫孩子戒3C 不要急著收走東西

2016-09-21

〔記者張安蕎／新北報導〕3C產品盛行，許多孩子沉迷看電視、滑手機，甚至平板電腦不離身，親子教育專家建議，父母應協助孩子建立時間分配與自我管理的能力，而非強硬限制他們使用3C產品，造成親子關係惡劣，甚至發生無可挽回的憾事。

新北市家庭教育諮詢委員吳澄波表示，孩子接觸3C產品，能增加思考、提升腦部專注動機、手眼協調能力，與同儕之間也能擁有共同話題，並非壞事，重要的是找到平衡，不過度耽溺、無法自我節制。

吳澄波建議，電子產品應放置在家裡的公共區域，親子共同討論使用電子產品的時間、順序、姿勢等規則，例如使用30分鐘，就須休息10分鐘，要遵守規則，且要具備時間分配與自我管理的能力。當孩子能確實履行規則時，才考慮讓他擁有自己的電子產品。

吳澄波也說，當電子產品使用問題，成了親子吵架的導火線時，父母不該急著沒收，而應理性的告訴孩子自己的出發點，透過溝通與陪伴，讓孩子主動分享網路所見所聞，並以討論的方式，建立正確使用價值觀，也可減少親子摩擦。

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  • 王生臉書多是電玩貼文。（擷取自網路）

    王生臉書多是電玩貼文。（擷取自網路）

  • 幫孩子戒掉3C隱，不要急著收走東西。（美編繪圖）

    幫孩子戒掉3C隱，不要急著收走東西。（美編繪圖）

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