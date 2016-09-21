愛犬綁在超商 飼主遭網路霸凌輕生

2016-09-21

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓女子日前將寵物犬綁在基隆便利商店椅背上，留下電話及勿餵食字條，逕自離開到世貿看展，有民眾拍下綁狗畫面PO網，引發網友砲轟，林女自覺遭到網路霸凌，在臉書上留言後吞藥，有網友驚覺不對報警，警方趕到林女家，將她送醫後已無礙。

本月十八日，一名邱姓網友行經基隆市超商，發現一隻灰狗被鐵鍊綁在椅背上，桌上留一張「主人去世貿看展（留下手機號碼）一六○○回，勿餵食」紙條，拍照PO網，經爆料公社、媒體披露，大批網友砲轟：「沒能力就不要養」、「白目主人」。

接下來兩天內，林女連續接到陌生人排山倒海打電話謾罵，讓她接到手軟、心情鬱悶，昨在臉書留言：「再見了！」「我絕望了！」等文字，並PO出她手中拿著藥物照片，透露輕生念頭。

有網友發現報警，基隆市警三分局碇內派出所所長鄭俊廷追查後，火速率警員詹富元趕往林女家，林女忍不住痛哭失聲，泣訴：「很多人打電話來罵我，我很痛苦。」警方得知她吞下「一把」抗憂鬱藥物，將她送醫，幸檢查後無大礙。

林女透露，那天臨時找不到人幫忙照顧愛犬，才繫在附近超商，事先有徵得店家同意，沒想到引來網友攻擊；鄭俊廷不斷開導，林女心情才稍稍平復。為免林女情緒再波動，警方已通知她的家人介入關懷。

被攻擊時應尋求外界協助

基隆長庚醫院精神科主任陳枻志指出，林女面對數十通攻擊、騷擾電話，「確實可能會有像海嘯瞬間來襲、將人活生生吞噬的感受，這是很可怕的群體迫害」，沒有人可獨自承受。

陳枻志建議，若覺遭到言語等霸凌，受迫害者要尋求外界協助，最好離開住處（避免網友找上門）或暫時不接電話，若仍無好轉，必要時求助醫生，借助藥物讓心情沉澱下來。