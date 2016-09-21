檢︰應以人道手法滅鼠
2016-09-21
〔記者林嘉東／基隆報導〕野生溝鼠被五花大綁虐死PO網是否觸法，動保所與檢方看法不同，不少人好奇，若被虐死的老鼠是害鼠呢？動保所與檢方均表示：「不樂見」。
基隆地檢署主任檢察官王亞樵指出，民眾在撲滅害鼠時，應以人道手法來對待，若以虐殺的手段來對待，檢方並不樂見；基隆市動物保護防疫所所長陳瑞濱也認為，基於人道立場，民眾在撲滅害鼠時，應儘量讓牠減少痛苦，不能以虐殺手段對付，站在主管機關立場，他一定捍衛這些動物的生命權。
王亞樵進一步表示，動物保護法第三條第一款明訂，除飼養、管領或處置目的之必須行為外，不以暴力、不當使用虐待動物；但同條第一款又狹隘將受保護的動物，限縮在犬、貓及其他人為飼養或管領之脊椎動物，害鼠及野生溝鼠因無人豢養、管領，因此被排除在動保法的保護範疇。
對於虐死老鼠沒事，有網友認為，動保所花時間追出虐鼠影片散佈者，精神令人佩服；不過也有網友認為，虐殺的不過是一隻野生老鼠，有必要用刑罰來苛責嗎？會不會太誇張？
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