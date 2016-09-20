蠟燭餘燼引發火災 房客起訴

2016-09-20

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市仁愛區復興街44巷一處民宅，今年3月發生火警，消防鑑識人員判定人為縱火，起火點是5樓黃姓水電工承租的套房，基隆地檢署調查，起火肇因黃姓水電工繳不出3個月房租，遭代管房屋的李男斷電，黃男擔心愛犬馬爾濟斯怕黑亂叫，當晚點上蠟燭維持室內光亮，卻因蠟燭餘燼引燃周邊易燃物起火，基隆地檢署認定黃男有過失責任，昨依公共危險罪起訴。