趁颱風行竊被逮 嫌警管太多

2016-09-20

〔記者王冠仁／台北報導〕李姓便當店送貨員喜歡收集動漫公仔，缺錢買新公仔，馬勒卡颱風襲台之際，著輕便雨衣到台北市雙連市場，見被害店家擺放市價數十萬手工藝品、珠寶，趁機塞入雨衣內偷走，持往萬華廣州街跳蚤市場廉售5300元，警方逮捕李嫌，他還訝異地說：「颱風天警察忙防災，怎麼還有空來管我的小案子！」全案依竊盜罪嫌送辦。