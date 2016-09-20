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紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
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狂毆醫師 判刑3月、需保護管束

2016-09-20

〔記者溫于德／台北報導〕小美（化名）今年6月前往台大醫院精神科就診，自認病情嚴重需住院治療，看診的劉姓醫師認為「情況要再評估，暫時不需住院」，沒想到這句話惹惱小美，持折疊椅砸向醫師，醫師機警閃開，小美又衝向前狂毆醫師，造成醫師左頸及左手腕瘀青、右胸挫傷；台北地院認定，小美犯後態度良好，但暴行不足取，不僅妨害醫療進行，也損害醫病關係，依醫療法判刑3月，得易科罰金9萬，但予緩刑2年，期間需保護管束，並要求小美得赴醫療機構、心理諮商機構就診。

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標題：狂毆醫師 判刑3月、需保護管束


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