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紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
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趁颱風行竊被逮 嫌警管太多

2016-09-20

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕某企管顧問公司陳姓女負責人，被控利用替客戶辦理報稅、出納等金融業務的機會，趁機偽造存、提款紀錄，近7年來涉侵吞逾2億2400萬元；台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處搜索該公司及陳女住處，陳女未到案，檢方已發布境管，昨另約談2名證人，另有2名證人未到，訊後均請回，全案朝偽造文書、侵占等方向偵辦。

檢調獲報，98年6月至今年4月間，陳女受託處理某公司報稅、出納等事宜，卻涉以偽造存提紀錄等方式，暗中侵占該公司款項，直到該公司發現存款短少，清查後才向檢調報案。

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