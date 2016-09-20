| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
 首頁 > 社會

買車未償貸 被查出詐貸不還

2016-09-20

〔記者謝君臨／台北報導〕洪姓、吳姓、詹姓男子為高中同學，洪男因缺錢花用，103年初夥同2名同學及鍾姓代辦，由鍾男拿出分期付款申請書暨約定書，交給吳男填寫，以購買機車為由，向廿一世紀資融公司申貸6萬9000元，吳男同年1月17日取得機車後，即與洪、鍾前往機車行賣車，兌現5萬8000元，鍾男拿取2萬9000元代辦費，剩下的2萬9000元則由洪男拿走。

由於洪男等人事後不償還貸款，吳男母親收到繳款通知後，怒告洪、鍾偽造文書，台北地院審理後認為2人罪嫌不足，均判無罪，全案另扯出洪男涉嫌夥同吳、詹、鍾等人蓄意詐貸不還，台北地檢署調查後，昨依詐欺罪將4人起訴。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：買車未償貸 被查出詐貸不還


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.