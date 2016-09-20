買車未償貸 被查出詐貸不還

2016-09-20

〔記者謝君臨／台北報導〕洪姓、吳姓、詹姓男子為高中同學，洪男因缺錢花用，103年初夥同2名同學及鍾姓代辦，由鍾男拿出分期付款申請書暨約定書，交給吳男填寫，以購買機車為由，向廿一世紀資融公司申貸6萬9000元，吳男同年1月17日取得機車後，即與洪、鍾前往機車行賣車，兌現5萬8000元，鍾男拿取2萬9000元代辦費，剩下的2萬9000元則由洪男拿走。

由於洪男等人事後不償還貸款，吳男母親收到繳款通知後，怒告洪、鍾偽造文書，台北地院審理後認為2人罪嫌不足，均判無罪，全案另扯出洪男涉嫌夥同吳、詹、鍾等人蓄意詐貸不還，台北地檢署調查後，昨依詐欺罪將4人起訴。