警和單親媽通姦 妻原諒不起訴

2016-09-20

〔記者錢利忠／台北報導〕蕭姓員警的妻子擔任教職，因此結識學生的媽媽顏女，蕭員卻背著妻子與顏女通姦，還向顏女借款200萬元未還，直到顏女登門要債，妻子才發現丈夫出軌，怒控丈夫及顏女妨害家庭；台北地檢署考量蕭妻已在蕭男長官的見證下答應原諒，還與蕭男一同參加友人婚禮，認定她已宥恕，所以將兩人不起訴。

檢方調查，4年多前，40多歲蕭男結識已離婚並獨自撫養小孩的顏女後，竟多次背著妻子與顏女偷歡，還簽下本票向顏女借款200萬元，直到去年底兩人因債務大吵，顏女氣得到警局對蕭男提告，並自白與蕭男發生婚外情，不倫戀才曝光。

後來蕭妻在公公及蕭男上級長官勸和下，點頭答應原諒，並在去年10月17日陪同蕭男參加其國中同學的婚禮。

檢方考量蕭男上級長官已證稱蕭妻曾答應原諒，認定她已宥恕，無法再追究兩人的刑責，將兩人不起訴。