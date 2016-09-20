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紐約爆炸嫌犯與警駁火 警匪3傷
 首頁 > 社會

拿安全帽嗆看三小 反遭開槍射傷

2016-09-20

〔記者曾健銘／新北報導〕男子林建志16日凌晨開車行經新北市新莊中港路、中信街口，誤認路上黑色轎車是熟識的友人，搖下車窗看了一眼後離去，黑色轎車的潘姓駕駛認為遭挑釁，上前攔下林男的車，與胞兄及另名友人拿安全帽下車嗆聲：「你在看三小？」引起林男不滿，掏槍射傷潘男右肩，警方逮捕林男，依殺人未遂、槍砲等罪嫌送辦。

警方調查，43歲林男毒品、槍砲前科累累，本月16日凌晨4時許，開車到新莊中港路、中原路口，看見25歲潘男汽車，誤以為是認識的朋友，朝車內看了一眼，發現認錯人後，隨即開車準備離去。

稱怕圍毆 純屬槍枝走火

林男此舉引起車內潘男不滿開窗嗆聲，林男還反嗆：「不能看嗎？」潘男還來不及反應，號誌一轉林男即開車離去，潘男不久後在中港路、中信街口發現林男汽車，加速上前攔車，仗著人多勢眾，與哥哥及友人分持安全帽下車，敲打林男駕駛座車窗，林男搖下車窗亮出改造手槍反嗆：「你們要不要離開？」潘男見狀嚇呆，摸摸頭準備轉身上車時，砰一聲槍響，潘男右肩遭子彈擊中。

警消將潘男送醫已無生命危險，開槍的林男案發後已逃離，警方當晚8時許在板橋逮捕到他；林男辯稱，誤認對方是朋友，才會往車上看，卻被當作挑釁，還遭攔車嗆聲，他「害怕遭圍毆」才拿槍恫嚇，沒想到卻槍枝走火。

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  • 警在車上找到彈殼。（記者曾健銘翻攝）

    警在車上找到彈殼。（記者曾健銘翻攝）

  • （記者曾健銘翻攝）

    （記者曾健銘翻攝）

  • （記者曾健銘翻攝）

    （記者曾健銘翻攝）

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