紅髮男插槍逛街 嗆警︰什麼好查

2016-09-20

〔記者游承霖／新北報導〕男子陳柏軍染著一頭紅髮、全身刺青，16日馬勒卡颱風襲台當晚，腰插手槍，與友人在新北市淡水區大忠街閒晃，嚇壞不少民眾，快打警力將他包圍，陳嫌還嗆警：「是有甚麼好查的！」警方檢視陳男持的是空氣鋼瓶槍，因外觀酷似真槍，仍以違反社會秩序維護法送辦裁罰，並告誡「沒事不要帶玩具槍逛街！」

警包抄 男嚷著回家吃飯

警方調查，22歲的陳柏軍目前無業，曾有吸食K他命毒品素行，本月16日晚間在士林夜市玩具店，花1500元買一把空氣鋼瓶槍，陳嫌回淡水後，把槍枝插在腰間，大搖大擺與2名友人從北新路閒晃到大忠街，陳嫌滿頭紅髮，再加上全身刺青，路人見狀紛紛閃避。

新北市淡水警分局水碓派出所所長張哲瑋獲報，帶5名快打警力趕到，發現3人在郵局前徘徊，其中陳嫌腰部明顯插著一把槍，警網上前持搶包抄，陳嫌見警還大聲反嗆：「是有甚麼好查的！」

只是玩具 警斥別亂帶槍

警方初步檢視是空氣鋼瓶槍，槍內沒有子彈，是否具有殺傷力需送驗，陳嫌不斷催促員警動作快一點，叫嚷著想回家吃飯，態度囂張，所長張哲瑋怒批：「沒事插一把槍走在路上幹嘛？誰知道這槍是真的假的！」他才乖乖配合。

警方表示，陳嫌無故攜帶外觀形似真槍的玩具槍，已違反社會秩序維護法，依法可處3日以下拘留或1萬8千元以下罰鍰。