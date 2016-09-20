訂房網站洩個資 房客被詐24萬
2016-09-20
〔記者姚岳宏／台北報導〕國內的旅館、民宿網路訂房平台疑似出現資安漏洞，有民眾旅遊結束2個月，卻接到民宿或飯店人員來電說因操作疏失，誤刷長期住宿消費，變成「每月固定都要來住一次」，提醒可到ATM前解除，從事科技業的伍姓男子，因此被騙2萬元，台北張姓女子更慘，損失24萬元；警方統計，7、8月類似遭詐案件達16件，財損金額逾180萬元。
自稱牧場員工要求輸帳號
警方表示，新北市從事科技業的40歲伍姓男子，暑假期間接到自稱飛牛牧場員工來電道歉，表示他4月住宿刷卡付費，因另名新進員工不熟操作，誤刷成連續1年每月固定於某日住宿消費，對方說已向銀行申請取消此筆費用，並請銀行人員跟他連絡確認。
20分鐘後，自稱銀行客服人員來電確認誤刷，表示臨櫃人員都已下班，該牧場與銀行透過郵局進行代收代付，所以要在郵局ATM取消設定。伍男依言前往操作，對方又說金融卡晶片內有個資保護，取消設定時也一併解除，為重啟保護，要他在銀行代碼、帳號與金額欄位輸入資料，即可重新啟動。
伍男事後越想越不對，撥打牧場電話確認是否有交易設定錯誤情形，才發現自己被騙走2萬元。另名台北張姓女子，也被同樣手法騙走24萬元。
警籲業者加強資安維護
刑事局預防科指出，這些遭詐的國內知名旅館、民宿網路訂房平台，多委由國內某科技業者設計，卻疑似出現資安漏洞，導致消費者透過網路訂房，事後竟接到詐騙電話，其中去過苗栗「飛牛牧場」的消費者，被騙3件最多，警方呼籲業者應加強資安維護和系統更新。
警方呼籲，ATM僅有存提款、轉帳功能，無論對方用任何話術，切莫至ATM前操作，同時仔細觀察來電號碼，只要開頭有＋字號，務必提高警覺，任何與詐騙相關問題，可撥打165諮詢專線。
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