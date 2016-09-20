2016-09-20

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第105000075期威力彩，頭獎連7摃，下期頭獎保證2億元。昨晚開獎的第105000225期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落新北市永和區仁愛路1號「善得彩券行」。